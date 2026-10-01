В Батуми иностранец стал жертвой вымогательства: у него отобрали 3000 евро и паспорт

01.10.2026 13:37





В Батуми по горячим следам задержали двух иностранных граждан, которые вымогали деньги у прибывшего в Грузию соотечественника под видом помощи с легализацией. Об этом сообщает пресс-служба МДД страны.



Следствие установило, что злоумышленники познакомились с потерпевшим под вымышленными именами. Они пообещали оказать помощь с трудоустройством в Грузии и оформлением документов, необходимых для получения вида на жительство. За свои «услуги» фигуранты заранее потребовали привезти 3 000 евро.



Однако после прибытия мужчины в Грузию обвиняемые заставили его отдать деньги, удостоверение личности и SIM-карту. Несмотря на требования пострадавшего, вернуть имущество и документы они отказались, а в случае обращения в правоохранительные органы пригрозили ему убийством.



«Благодаря комплексу оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудники правоохрательных органов задержали обоих лиц в качестве подозреваемых по горячим следам», — говорится в заявлении министерства.



Расследование продолжается по части 2 статьи 181 УК Грузии (вымогательство, совершенное группой лиц). Наказание по ней — лишение свободы на срок до 7 лет.





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