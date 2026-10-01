|
|
|
В Батуми иностранец стал жертвой вымогательства: у него отобрали 3000 евро и паспорт
01.10.2026 13:37
В Батуми по горячим следам задержали двух иностранных граждан, которые вымогали деньги у прибывшего в Грузию соотечественника под видом помощи с легализацией. Об этом сообщает пресс-служба МДД страны.
Следствие установило, что злоумышленники познакомились с потерпевшим под вымышленными именами. Они пообещали оказать помощь с трудоустройством в Грузии и оформлением документов, необходимых для получения вида на жительство. За свои «услуги» фигуранты заранее потребовали привезти 3 000 евро.
Однако после прибытия мужчины в Грузию обвиняемые заставили его отдать деньги, удостоверение личности и SIM-карту. Несмотря на требования пострадавшего, вернуть имущество и документы они отказались, а в случае обращения в правоохранительные органы пригрозили ему убийством.
«Благодаря комплексу оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудники правоохрательных органов задержали обоих лиц в качестве подозреваемых по горячим следам», — говорится в заявлении министерства.
Расследование продолжается по части 2 статьи 181 УК Грузии (вымогательство, совершенное группой лиц). Наказание по ней — лишение свободы на срок до 7 лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна