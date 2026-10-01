|
|
|
Саакашвили: Оглянитесь вокруг — сколько людей из тех, кто вас окружает, осталось сторонниками «коцев»?
01.10.2026 13:35
«Перед тем как попасть в плен, я встретился в Киеве с региональным директором IPSOS — крупнейшей европейской компании, занимающейся общественными исследованиями. Он сказал мне, что проводить исследования общественного мнения в Грузии чрезвычайно сложно, поскольку люди боятся точно так же, как в оккупированных Россией Крыму и Донецке, и что задавать прямые вопросы бессмысленно — истинные настроения необходимо выявлять с помощью косвенных вопросов», — об этом бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в социальной сети.
Как отмечает Саакашвили, люди боятся говорить правду в ходе исследований.
«Такова была правда до начала массовых репрессий. До того, как людей стали массово сажать в тюрьмы и терроризировать на улицах. А теперь представьте, насколько люди боятся говорить правду в ходе исследований. И из тех 46%, которые отказались отвечать, сколько выступает на той же стороне, что и «Национальное движение»? А среди тех, кто сказал, что голосует за «Грузинскую мечту», сколько членов семей сотрудников АОП и ССИП, или сколько просто боится говорить правду?
И наконец, оглянитесь вокруг — сколько людей из тех, кто вас окружает, осталось сторонниками «коцев» (стороннико "Мечты" - ред.)? Поэтому прекратите ныть и суетиться, подумайте о том, за сколько времени я бы покончил с ними, если бы свободно передвигался по Грузии», — пишет Михаил Саакашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна