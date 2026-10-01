Саакашвили: Оглянитесь вокруг — сколько людей из тех, кто вас окружает, осталось сторонниками «коцев»?

01.10.2026 13:35





«Перед тем как попасть в плен, я встретился в Киеве с региональным директором IPSOS — крупнейшей европейской компании, занимающейся общественными исследованиями. Он сказал мне, что проводить исследования общественного мнения в Грузии чрезвычайно сложно, поскольку люди боятся точно так же, как в оккупированных Россией Крыму и Донецке, и что задавать прямые вопросы бессмысленно — истинные настроения необходимо выявлять с помощью косвенных вопросов», — об этом бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в социальной сети.



Как отмечает Саакашвили, люди боятся говорить правду в ходе исследований.



«Такова была правда до начала массовых репрессий. До того, как людей стали массово сажать в тюрьмы и терроризировать на улицах. А теперь представьте, насколько люди боятся говорить правду в ходе исследований. И из тех 46%, которые отказались отвечать, сколько выступает на той же стороне, что и «Национальное движение»? А среди тех, кто сказал, что голосует за «Грузинскую мечту», сколько членов семей сотрудников АОП и ССИП, или сколько просто боится говорить правду?



И наконец, оглянитесь вокруг — сколько людей из тех, кто вас окружает, осталось сторонниками «коцев» (стороннико "Мечты" - ред.)? Поэтому прекратите ныть и суетиться, подумайте о том, за сколько времени я бы покончил с ними, если бы свободно передвигался по Грузии», — пишет Михаил Саакашвили.





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