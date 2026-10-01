Кереселидзе: К сожалению, спустя 14 лет первое октября, каким мы видим его сегодня, выглядит так же, как 14 лет назад

01.10.2026 13:28





“14 лет назад грузинский народ поддержал «Грузинскую мечту» и выразил ей доверие. Тогда никто не мог представить, что за иное мнение снова начнут преследовать молодых людей», — заявил председатель фракции «За Грузию» Шалва Кереселидзе.



«К сожалению, спустя 14 лет первое октября, каким мы видим его сегодня, выглядит так же, как 14 лет назад. 14 лет назад никто не мог представить, что тюрьмы снова будут переполнены политическими заключенными, как это было в 2012 году. 14 лет назад грузинский народ поддержал «Грузинскую мечту» и выразил ей доверие. Тогда никто не мог представить, что за иное мнение снова начнут преследовать молодых людей.



14 лет назад никто не мог представить, что в Грузии сложится ситуация, при которой «Мечта» начнет запрещать политические партии за иное мнение. Тогда, когда одним из главных посылов 14 лет назад была защита грузинской земли, сегодня они не только не защищают грузинские земли, но и продают их арабам и разрешают строительство арабских деревень и поселений.



14 лет назад ни один фермер не мог представить, что после того, как за килограмм винограда впервые заплатили один лари, сегодня его труд будут еще сильнее обесценивать. Никто также не мог представить, что спустя 14 лет «Грузинская мечта» станет похожа на коррумпированную партию взяточников, с которой ни один из наших партнеров не станет разговаривать. К сожалению, сегодня мы имеем именно такую реальность», — заявил Кереселидзе.





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