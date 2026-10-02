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Состоялась встреча министров обороны Грузии и Азербайджана


02.10.2026   14:12


Вице-премьер, министр обороны Грузии Ираклий Чиковани встретился с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым. Встреча между коллегами состоялась в азербайджанском городе Шуша в рамках трёхсторонней встречи министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии. Об этом сообщает Министерство обороны.

По данным ведомства, стороны обсудили вызовы безопасности в регионе, а также готовность Грузии поддержать обеспечение устойчивого мира в Южном Кавказе. Особое внимание было уделено стратегической роли стран в региональном и глобальном контексте.

«Ираклий Чиковани и генерал-полковник Закир Гасанов в двустороннем формате обсудили детали реализации плана сотрудничества в сфере обороны. Было отмечено сотрудничество в области военного образования, а также участие грузинских и азербайджанских военнослужащих в учениях.

Стороны также обсудили значение совместных тренировок и учений, а также встреч экспертов в рамках трёхстороннего сотрудничества Азербайджана, Турции и Грузии.

В рамках трёхсторонней встречи министров обороны в Азербайджанской Республике Ираклий Чиковани также встретился с министром обороны Турции Яшаром Гюлером. Министры обороны провели встречи и в трёхстороннем формате. В следующем году трёхстороннюю встречу министров обороны примет Грузия», — говорится в распространённой Министерством обороны информации.


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