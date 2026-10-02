В Вардзии необходимо провести срочные работы по сохранению комплекса — международный эксперт

02.10.2026 14:25





По приглашению Национального агентства по охране культурного наследия Грузии с 29 сентября по 1 октября в Вардзии работал международный эксперт, инженер-геолог, профессор Клаудио Марготтини.



Специалист оценил состояние уникального высеченного в скале комплекса и вместе с экспертами агентства определил необходимость дополнительных исследований и укрепления отдельных участков памятника.



По итогам обследования был составлен план неотложных работ по сохранению Вардзии, а также определены основные направления долгосрочной реставрации и укрепления комплекса.



Клаудио Марготтини сотрудничает с Национальным агентством по охране культурного наследия Грузии с 2014 года. Под его руководством на скальных памятниках страны реализовали ряд крупных проектов. В Вардзии, в частности, проводилась комплексная диагностика горных пород, устанавливались системы мониторинга и защитные сетки на наиболее опасных участках, выполнялись масштабные укрепительные работы.



Вардзия постоянно подвергается естественной эрозии, а высокая сейсмическая активность региона создаёт дополнительную угрозу целостности комплекса.



Несмотря на уже проведённые работы по снижению риска камнепадов и оползней, специалисты подчёркивают, что памятнику необходимы постоянный мониторинг, контроль состояния и дальнейшие работы по сохранению.



В обследовании также участвовали генеральный директор Национального агентства по охране культурного наследия Теа Ониани, её заместитель Паата Гаприндашвили, специалисты агентства и руководитель профильного управления Национального агентства окружающей среды Гиорги Гаприндашвили.





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