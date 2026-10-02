Мошенничество с недвижимостью в Батуми: задержаны руководители стройкомпании

02.10.2026 14:18





Двух руководителей строительной компании задержали в Батуми по обвинению в мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Об этом сообщили в МВД Грузии.



По данным следствия, задержанные заключали сделки с гражданами, обещая оформить жилье в собственность, и получали от них крупные суммы денег. Однако официальную регистрацию права собственности застройщики затягивали — квартиры покупателям передавали лишь в фактическое пользование.



После того как граждане за свой счет делали в квартирах ремонт, обвиняемые повторно продавали и переоформляли жилплощади на третьих лиц.



Таким образом застройщики присвоили $190,5 тыс. и 42,6 тыс. лари, принадлежавшие покупателям.



Оба фигуранта в прошлом уже были судимы. Их задержали на основании судебного постановления.



Расследование ведется по частям 2 и 3 статьи 180 УК Грузии («мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере»). Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.





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