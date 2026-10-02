Специальная пенитенциарная служба распространяет заявление по поводу осужденного Георгия Давитадзе

02.10.2026 14:16





Специальная пенитенциарная служба категорически опровергает распространённую осуждённым Георгием Давитадзе дезинформацию о том, что в отношении него со стороны сотрудников администрации пенитенциарного учреждения №6 имело место сексуальное насилие.



Специальная пенитенциарная служба отреагировала на распространённую телеканалом «ТВ Пирвели» информацию, согласно которой «осуждённый Георгий Давитадзе заявил в апелляционном суде о сексуальном насилии в отношении него».



Как говорится в заявлении, это полная ложь и продолжение начатой семьёй Давитадзе кампании по дискредитации пенитенциарной системы.



«Также отмечаем, что с учётом высокого общественного интереса мы готовы в установленном законодательством порядке обнародовать соответствующие видеозаписи, чтобы общественность сама могла увидеть кадры, отражающие период помещения осуждённого Давитадзе в комнату деэскалации и его пребывания там.



Специальная пенитенциарная служба заявляет, что любые формы насилия или унижающего человеческое достоинство обращения со стороны любого сотрудника ведомства недопустимы, и в случае установления подобного факта последует соответствующее правовое реагирование. Однако, как было указано в распространённом несколько дней назад заявлении о Давитадзе, данные видеоматериалы были изучены как следствием, так и представителем Народного защитника, и признаков преступления выявлено не было. В отношении Давитадзе не имело места никакое насилие — не только сексуальное, но и любое другое», — говорится в заявлении.





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