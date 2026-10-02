Депутат от «Мечты» обиделся на сравнение повышения пенсии с повышением зарплат чиновников и депутатов

02.10.2026 15:15





Нерелевантным будет выделять только депутатов, чтобы играть на эмоциях пенсионеров - У нас высокие темпы экономического роста, и пусть агентурная оппозиция не мешает нам саботажем и столькими попытками революции — тогда экономика вырастет еще больше, — заявил журналистам первый заместитель председателя парламентской фракции «Грузинская мечта» Леван Мачавариани.



Таким образом он оценил тот факт, что с будущего года зарплаты лиц, занятых в государственном секторе, вырастут до 8,4%, а пенсии лицам в возрасте 70 лет и старше — на 60 лари, бенефициарам младше 70 лет — на 20 лари.



«[В отношении пенсий] неправильно сравнивать только зарплаты депутатов. Если мы сравниваем зарплаты, тогда нужно взять зарплаты всех занятых в Грузии людей. Что касается депутатов, насколько я помню, в государственном секторе пять лет назад было заложено, что ежегодный рост составит 10%, высокий рост наблюдается и в частном секторе. В целом зарплаты растут не только в государственном секторе, но и в частном секторе, причем более высокими темпами. Нерелевантным будет выделять только депутатов, чтобы играть на эмоциях пенсионеров.



[Рост пенсии] недостаточен ни на 20, ни на 200 лари, однако нужно исходить из реальности, из экономики и бюджета. Быстрый экономический рост влияет на бюджет, и исходя из этого пенсии увеличиваются на 60 и 20 лари. Бюджет растет, и мы должны действовать сбалансированно. Однозначно, у нас были бы быстрые темпы экономического роста, если бы не было столько препятствий со стороны агентурной оппозиции, постоянного процесса саботажа и расшатывания и попыток планирования революции. Все это раньше отразилось бы на обществе.



Число пенсионеров по сравнению с 2012 годом увеличилось примерно на 200 тысяч. Конечно, пенсионный бюджет в целом распределяется между большим количеством людей. Программы здравоохранения, всеобщее здравоохранение отразились на гражданах, и средняя продолжительность жизни увеличилась на 3–4 года, из-за чего число пенсионеров выросло на 200 тысяч. Мы хотели бы, чтобы экономика, бюджет, пенсии и зарплаты были больше, но нужно исходить из реальности. У нас высокие темпы экономического роста, и пусть агентурная оппозиция не мешает нам саботажем и столькими попытками революции — тогда экономика вырастет еще больше», — отметил Мачавариани.





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