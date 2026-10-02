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В Аджарии проводят масштабную инвентаризацию государственных лесов
02.10.2026 14:52
На территории в 150 117 гектаров, находящихся под управлением Агентства лесного хозяйства Аджарии, продолжается государственная инвентаризация лесов.
Сейчас полевые работы ведутся в муниципалитете Хуло — в лесничествах Хихадзири и Горджоми.
Специалисты оценивают количественное и качественное состояние лесов, обновляют существующие данные и собирают информацию, необходимую для подготовки плана управления лесами на следующие 10 лет.
Полученные результаты станут основой для управления лесными территориями Аджарии и планирования необходимых мероприятий в течение следующего десятилетия.
Инвентаризация началась в 2025 году и должна быть полностью завершена до конца 2026 года.
Полевые работы уже закончены на территориях лесных администраций Кобулети, Хелвачаури, Кеда и Шуахеви.
С ходом работ ознакомились первый заместитель министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Аджарии Гиорги Панцхава, руководитель Агентства лесного хозяйства Элдар Цинцадзе, его заместители Автандил Махарадзе и Гиорги Джинчарадзе, а также сотрудники профильных подразделений.
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