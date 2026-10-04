Прокуратура Грузии предъявила обвинение по факту незаконного приобретения, хранения и содействия реализации наркотических веществ в особо крупном размере 5 лицам

04.10.2026 18:51





Прокуратура Грузии предъявила обвинения пяти лицам, включая иностранных граждан, по фактам незаконного приобретения, хранения и содействия сбыту наркотических средств в особо крупном размере.



По данным ведомства, в результате расследования, проведенного Министерством внутренних дел Грузии, установлено, что обвиняемые с целью содействия сбыту незаконно приобрели и хранили такие вещества, как «Альфа-PVP», метадон, амфетамин, тетрагидроканнабинол, прегабалин, бупренорфин, марихуану, а также растение конопля.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии изъяли указанные наркотические средства и предметы, предназначенные для их фасовки по месту жительства задержанных.



Задержанным предъявлены обвинения по подпункту «а» части 3 статьи 260 (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере), подпункту «а» части 6 статьи 260⁴ (содействие незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере), подпункту «а» части 2 статьи 261 (незаконные приобретение и хранение психотропных веществ в крупном размере) и подпункту «а» части 3 статьи 265¹ (незаконный посев или выращивание растений, содержащих наркотические вещества, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Грузии. Данные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.



На основании ходатайства прокуратуры суд избрал для обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





