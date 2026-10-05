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Около 40 килограммов наркотиков изъяты в ходе спецоперации МВД Грузии


05.10.2026   13:56


Около 40 килограммов наркотиков изъяты в ходе спецоперации МВД Грузии в регионе Имерети.

Стоимость изъятого на черном рынке превышает 14 млн лари.

«В ходе расследования выяснилось, что двое задержанных иностранных граждан были причастны к схеме наркоторговли. Они размещали наркотики в заранее выбранных местах в нескольких регионах Грузии, после чего отправляли соответствующие координаты и фотографии этих мест заинтересованным лицам», - говорится в сообщении МВД.

Среди изъятого: 117 пакетов метадона весом до 12 килограммов и 267 пакетов гашиша весом до 28 килограммов.

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

МВД не уточняет гражданство задержанных иностранцев.


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