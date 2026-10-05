|
|
|
Помощь гражданам Украины в Грузии продлена до 1 января 2027 года
05.10.2026 13:53
По решению правительства Грузии, граждане Украины, въехавшие в Грузию в связи с военными действиями на территории Украины и непрерывно находящиеся в стране, смогут получать медицинские услуги до 1 января 2027 года.
Кроме того, до 1 января 2027 года продлена социальная помощь в размере 300 лари на семью и 45 лари на человека для граждан Украины и лиц, имеющих право на постоянное проживание в Украине, въехавших в Грузию в связи с продолжающимися военными действиями в Украине.
Как сообщает администрация правительства, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Непрерывным пребыванием в Грузии также считается случай, когда человек пересек государственную границу Грузии и вернулся в страну в течение не более трех дней.
Предоставление соответствующих медицинских услуг обеспечит Министерство по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий Грузии, труда, здравоохранения и социальной защиты.
Для граждан Украины в рамках государственных программ здравоохранения на соответствующий год предусмотрены следующие медицинские услуги: иммунизация; лечение туберкулеза, ВИЧ-инфекции и СПИДа, в том числе обеспечение специфическими лекарственными препаратами; охрана здоровья матери и ребенка, включая антенатальное наблюдение и скрининг новорожденных; психическое здоровье; лечение диабета, в том числе обеспечение лекарственными препаратами; диализ; лечение пациентов с редкими заболеваниями и пациентов, нуждающихся в постоянной заместительной терапии; реферальные услуги — медицинские услуги при неотложной необходимости, включая роды и экстренную иммунизацию.
Что касается социально-экономической поддержки, выплату финансирования обеспечивает Агентство социальных услуг.
Выплата 45 лари на человека будет прекращена со следующего месяца для лица, покинувшего территорию Грузии. Предусмотренная этим же пунктом выплата в размере 300 лари на создание жилищных условий также будет прекращена для семьи со следующего месяца, если все ее члены покинут территорию Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна