В Западной Грузии задержали разыскиваемого за покушение на убийство — мужчину

05.10.2026 14:07





Сотрудники полиции Самегрело — Земо-Сванети задержали ранее неоднократно судимого мужчину, находившегося в розыске по обвинению в покушении на убийство.



По данным МВД Грузии, 13 сентября в селе Ингири муниципалитета Зугдиди между обвиняемым и другим мужчиной произошёл конфликт. Во время ссоры подозреваемый, как утверждает следствие, ранил мужчину холодным оружием и скрылся.



Пострадавшего доставили в клинику, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.



Полиция установила личность подозреваемого вскоре после произошедшего и объявила его в розыск. В результате дальнейших следственных мероприятий мужчину обнаружили и задержали в одном из сёл муниципалитета Зугдиди.



Расследование ведётся по статье о покушении на умышленное убийство. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.





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