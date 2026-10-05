В Грузии остановили работу все четыре немецких фонда

05.10.2026 14:21





Посол Германии в Грузии Барбара Фосс сообщила, что из-за ограничений, введенных новыми законодательными регуляциями, в том числе законом «О грантах», в стране были вынуждены прекратить работу все четыре действовавшие здесь много лет немецких фонда.



По словам посла, ухудшение отношений между Грузией и Германией поставило под угрозу многолетнее сотрудничество, в том числе связи в сфере образования.



В связи с этим европейская «Партия либералов и демократов за Европу» (ALDE) направила письмо Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайе Каллас, в котором призвала Европейский союз отреагировать на ситуацию практическими действиями.



30 сентября Фонд Конрада Аденауэра прекратил свою работу в Тбилиси. Следом закрылся грузинский офис Фонда Фридриха Науманна, работавший в стране 20 лет. Были закрыты также представительства Фондов Генриха Белля и Фридриха Эберта.



Барбара Фосс, сменившая Петера Фишера на посту посла Германии в Грузии в августе 2026 года, отметила, что сотрудничеству между двумя странами, развивавшемуся много лет, нанесен значительный ущерб.



«Все четыре наших политических фонда, которые десятилетиями поддерживали Грузию и ее народ на пути к европейской интеграции, были вынуждены приостановить свою деятельность в связи с решением грузинского правительства. Два из четырех фондов были вынуждены закрыть свои офисы всего два дня назад», — сказала посол.



Фосс привлекла особое внимание к Государственному университету Илии, который имеет традиционные тесные академические связи с Германией и, по словам посла, является одним из наиболее признанных на международном уровне грузинских университетов.



По ее словам, университет в настоящее время находится под угрозой закрытия.



«Эти события также обостряют отношения между Грузией и ЕС. В ближайшие годы я лично, как посол, буду прилагать усилия для сохранения того, что можно сохранить», — сказала Фосс.



По словам дипломата, Германия продолжит выполнять свои обязательства в определенных областях. К ним относятся поддержка гражданского общества, защита окружающей среды и сохранение природных ресурсов.



Посол Германии также говорила о сотрудничестве двух стран в области безопасности. Она подчеркнула, что у Берлина и Тбилиси есть общие интересы и проблемы в этой сфере.



«Россия пытается дестабилизировать Европу и разделить людей посредством дезинформации, угроз, саботажа и агрессии», — сказала Фосс.



По ее словам, грузинское население хорошо осведомлено о последствиях военной агрессии России. Посол отметила, что 20% территории Грузии оккупировано Россией, и цель Москвы — не установление баланса сил, а доминирование.



По словам Фосс, Германия продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также право страны самостоятельно определять свою политику безопасности.



«В этом контексте мы будем поддерживать сотрудничество с силами обороны Грузии в рамках НАТО для дальнейшего укрепления и повышения их обороноспособности против потенциальной агрессии и внесения вклада в безопасность всего Южного Кавказа и Европы», — заявила посол Германии.





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