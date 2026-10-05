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Дрейфовавшее без экипажа судно у берегов Батуми буксируют обратно в Турцию
05.10.2026 14:06
Судно, которое вчера, 4 октября, без экипажа дрейфом вошло в акваторию возле Батуми, выводят в сторону Турции.
В Агентстве морского транспорта Грузии сообщили, что судно уже покинуло территориальные воды Грузии, однако операция по его буксировке всё ещё продолжается в координации с турецкой стороной.
При этом агентство не ответило на вопрос, является ли обнаруженное судно сухогрузом «Омский-107», ранее повреждённым Украиной и оставшимся без экипажа.
Судно появилось возле Батуми 4 октября. На его борту никого не было, а в территориальные воды Грузии оно попало самопроизвольно, дрейфуя по морю.
Судно уже вывели из наших территориальных вод, но его дальнейшая буксировка в Турцию продолжается.
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