Дрейфовавшее без экипажа судно у берегов Батуми буксируют обратно в Турцию

05.10.2026 14:06





Судно, которое вчера, 4 октября, без экипажа дрейфом вошло в акваторию возле Батуми, выводят в сторону Турции.

В Агентстве морского транспорта Грузии сообщили, что судно уже покинуло территориальные воды Грузии, однако операция по его буксировке всё ещё продолжается в координации с турецкой стороной.



При этом агентство не ответило на вопрос, является ли обнаруженное судно сухогрузом «Омский-107», ранее повреждённым Украиной и оставшимся без экипажа.



Судно появилось возле Батуми 4 октября. На его борту никого не было, а в территориальные воды Грузии оно попало самопроизвольно, дрейфуя по морю.



Судно уже вывели из наших территориальных вод, но его дальнейшая буксировка в Турцию продолжается.



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