|
|
|
Отравление в отеле Radisson Blu в Батуми: пострадали как минимум два человека
16.01.2026 23:19
В расположенном в Батуми отеле Radisson Blu зафиксирован случай интоксикации, в результате которого как минимум два человека были госпитализированы.
Несколько независимых источников, в том числе сотрудники отеля, сообщили, что инцидент произошел во внутреннем бассейне гостиницы. По их словам, предположительно в воду было добавлено избыточное количество хлора, что вызвало резкое ухудшение самочувствия находившихся там людей.
Случай произошел вчера, 15 января. Пострадавшие были доставлены в одну из клиник Батуми, где им оказали соответствующую медицинскую помощь. По имеющейся информации, на данный момент их состояние стабильное.
Во время инцидента на месте находились бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.
В Министерстве внутренних дел, несмотря на почти двухчасовое ожидание, ответы на запросы предоставлены не были.
В Батумской муниципальной инспекции сообщили, что информацией об инциденте не располагали. По их пояснению, проверки бассейнов проводятся один раз в год, сезонно. Во время последней проверки, проведенной прошлым летом, все показатели находились в пределах нормы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна