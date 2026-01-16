Отравление в отеле Radisson Blu в Батуми: пострадали как минимум два человека

16.01.2026 23:19





В расположенном в Батуми отеле Radisson Blu зафиксирован случай интоксикации, в результате которого как минимум два человека были госпитализированы.



Несколько независимых источников, в том числе сотрудники отеля, сообщили, что инцидент произошел во внутреннем бассейне гостиницы. По их словам, предположительно в воду было добавлено избыточное количество хлора, что вызвало резкое ухудшение самочувствия находившихся там людей.



Случай произошел вчера, 15 января. Пострадавшие были доставлены в одну из клиник Батуми, где им оказали соответствующую медицинскую помощь. По имеющейся информации, на данный момент их состояние стабильное.



Во время инцидента на месте находились бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.



В Министерстве внутренних дел, несмотря на почти двухчасовое ожидание, ответы на запросы предоставлены не были.



В Батумской муниципальной инспекции сообщили, что информацией об инциденте не располагали. По их пояснению, проверки бассейнов проводятся один раз в год, сезонно. Во время последней проверки, проведенной прошлым летом, все показатели находились в пределах нормы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





