Грузия конфисковала связанные с турецким бизнесменом многоквартирные дома

Правительство Грузии конфисковало незаконно построенные многоквартирные дома в черноморском городе Батуми у турецкого бизнесмена Галипа Озтюрка. Ранее ему предъявлялись уголовные обвинения, в том числе в связи с предполагаемыми финансовыми преступлениями.



По данным местного независимого издания Batumelebi, представители Агентства по управлению недвижимостью в сопровождении полиции безопасности вошли в здания 24 января и попросили нескольких человек, которые сказали, что они уже живут в квартирах, покинуть помещения.



Это произошло после заключения соглашения о признании вины в деле об отмывании денег против Озтюрка, который имеет как грузинское, так и турецкое гражданство. Городской суд Батуми объявил о заключении соглашения в декабре 2025 года.



«Батумелеби» сообщили, что у Озтюрка было конфисковано 9 многоквартирных домов, в то время как следственная служба Министерства финансов заявила, что их было 7.



Агентство сообщило проправительственному телеканалу «Рустави 2«, что здания занимают площадь в 16 081 кв. м и вместе с землей «уже зарегистрированы как государственная собственность».



По данным «Батумелеби», компания Öztürk незаконно построила здания в 2021 году без вмешательства государства. Однако после того, как отношения правительства с бизнесменом испортились, в Батумском суде был возбужден административный спор о законности строительства зданий.



Уголовное дело против Озтюрка было возбуждено в мае 2022 года. Его обвиняли в финансовых преступлениях, включая отмывание денег, и в хранении большого количества наркотиков. Однако на начальном этапе бизнесмену были предъявлены обвинения только в преступлениях, связанных с наркотиками, а финансовые обвинения были предъявлены ему только в феврале 2023 года.



В том же месяце Озтюрка судили по обвинению в торговле наркотиками и приговорили к восьми годам тюремного заключения. Однако в 2025 году Генпрокуратура согласилась на сделку о признании вины, в соответствии с которой Озтюрк был оштрафован на 1 млн лари (370 000 $). Аналогичным образом, спор о финансовых преступлениях был урегулирован в результате соглашения о признании вины позднее в том же году.



После освобождения из тюрьмы адвокат Озтюрка сообщил СМИ, что его подзащитный намерен остаться в Батуми и продолжить свою предпринимательскую деятельность.



Издание «Батумелеби» (Batumelebi) сообщило, что Озтюрк имеет грузинское гражданство с 2015 года и живет в Батуми. В расследовании, проведенном изданием в 2021 году, отмечается, что бизнесмен был приговорен в Турции к пожизненному заключению по делу о преднамеренном убийстве, которое он отрицает.



Турецкие власти запросили его экстрадицию в связи с этим делом. Озтюрку принадлежит компания Metro Holding, в состав которой входят десятки дочерних компаний.



В архивах есть его фотографии с несколькими премьер—министрами Грузии, а Batumelebi сообщает, что он перевел несколько миллионов лари в государственный фонд солидарности.





