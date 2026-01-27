Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В последние дни из Грузии высланы 87 иностранных граждан


27.01.2026   11:29


Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел в тесном сотрудничестве с соответствующими подразделениями министерства в последние дни выслали из Грузии 87 иностранных граждан.

В результате комплексных мер, принятых Департаментом миграции, из страны были высланы 87 граждан Турции, Китая, Индии, Азербайджана, Ирана, Туркменистана, Египта, Нигерии, России, Казахстана, Иордании, Бангладеш, Таиланда, Израиля, Ливана, Южной Африки, Судана и Сирии – всего 87 граждан.

В соответствии с действующим законодательством высланным лицам был запрещен въезд в страну.


