Задержан бывший замминистра здравоохранения Грузии Илья Гудушаури - СМИ


27.01.2026   11:47


По информации «TV Pirveli», Илиа Гудушаури был арестован вчера вечером в Следственной службе Министерства финансов.

Информацию о задержании Гудушаури «TV Pirveli» подтвердил его адвокат Димитри Мчедлишвили. В чём именно обвиняют бывшего высокопоставленного чиновника, на данный момент неизвестно.

Как сообщил адвокат, это станет ясно после официального предъявления обвинения и передачи стороне защиты материалов дела.

Адвокат планирует сегодня посетить Гудушаури в изоляторе предварительного задержания.

TV Pirveli отмечает, что брат задержанного экс-чиновника — бывший глава закупок Министерства обороны Владимир Гудушаури — был задержан несколько месяцев назад. В итоге обвиняемый по делу о хищении средств в армии был освобождён под залог в размере 10 000 GEL.

Что касается Илии Гудушаури, он был назначен заместителем министра здравоохранения Зураба Азарашвили 3 января 2022 года.


