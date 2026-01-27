|
Задержан бывший замминистра здравоохранения Грузии Илья Гудушаури - СМИ
27.01.2026 11:47
По информации «TV Pirveli», Илиа Гудушаури был арестован вчера вечером в Следственной службе Министерства финансов.
Информацию о задержании Гудушаури «TV Pirveli» подтвердил его адвокат Димитри Мчедлишвили. В чём именно обвиняют бывшего высокопоставленного чиновника, на данный момент неизвестно.
Как сообщил адвокат, это станет ясно после официального предъявления обвинения и передачи стороне защиты материалов дела.
Адвокат планирует сегодня посетить Гудушаури в изоляторе предварительного задержания.
TV Pirveli отмечает, что брат задержанного экс-чиновника — бывший глава закупок Министерства обороны Владимир Гудушаури — был задержан несколько месяцев назад. В итоге обвиняемый по делу о хищении средств в армии был освобождён под залог в размере 10 000 GEL.
Что касается Илии Гудушаури, он был назначен заместителем министра здравоохранения Зураба Азарашвили 3 января 2022 года.
