В Кутаиси выявлена нелегальная бойня
27.01.2026 15:33
Национальное агентство продовольствия Грузии продолжает постоянный государственный контроль за деятельностью скотобоен.
В рамках внеплановой проверки инспекторы департамента агентства Имерети обнаружили в Кутаиси, на улице Шавгулидзе, незаконно действующую бойню. Установлено, что физическое лицо без ветеринарного надзора забивало животных и обжигало поросят в самовольно оборудованном помещении.
В ходе проверки были выявлены критические нарушения санитарных и ветеринарных норм. В результате:
- производственная деятельность была немедленно приостановлена;
- нарушитель оштрафован;
- мясо сомнительного происхождения опечатано и будет уничтожено в соответствии с законом.
Контрольные мероприятия в сфере продовольственной безопасности продолжаются.
