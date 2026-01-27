Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Кутаиси выявлена нелегальная бойня


27.01.2026   15:33


Национальное агентство продовольствия Грузии продолжает постоянный государственный контроль за деятельностью скотобоен.

В рамках внеплановой проверки инспекторы департамента агентства Имерети обнаружили в Кутаиси, на улице Шавгулидзе, незаконно действующую бойню. Установлено, что физическое лицо без ветеринарного надзора забивало животных и обжигало поросят в самовольно оборудованном помещении.

В ходе проверки были выявлены критические нарушения санитарных и ветеринарных норм. В результате:

- производственная деятельность была немедленно приостановлена;
- нарушитель оштрафован;
- мясо сомнительного происхождения опечатано и будет уничтожено в соответствии с законом.

Контрольные мероприятия в сфере продовольственной безопасности продолжаются.


