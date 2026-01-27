В Кутаиси выявлена нелегальная бойня

27.01.2026 15:33





Национальное агентство продовольствия Грузии продолжает постоянный государственный контроль за деятельностью скотобоен.



В рамках внеплановой проверки инспекторы департамента агентства Имерети обнаружили в Кутаиси, на улице Шавгулидзе, незаконно действующую бойню. Установлено, что физическое лицо без ветеринарного надзора забивало животных и обжигало поросят в самовольно оборудованном помещении.



В ходе проверки были выявлены критические нарушения санитарных и ветеринарных норм. В результате:



- производственная деятельность была немедленно приостановлена;

- нарушитель оштрафован;

- мясо сомнительного происхождения опечатано и будет уничтожено в соответствии с законом.



Контрольные мероприятия в сфере продовольственной безопасности продолжаются.





