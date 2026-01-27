Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Хелвачаурском муниципалитете обнаружены тела брата и сестры в возрасте до 55 лет


27.01.2026   15:50


В одном из сел Хелвачаурского муниципалитета обнаружены тела брата и сестры в возрасте до 55 лет. По существующей информации, тела были обнаружены рядом с частным домом, следов насилия на телах нет.

Как сообщили агентству «Интерпрессньюс» в МВД Грузии, по факту ведется следствие по статье 116-й УК Грузии – гибель по неосторожности.


