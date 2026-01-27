|
В Хелвачаурском муниципалитете обнаружены тела брата и сестры в возрасте до 55 лет
27.01.2026 15:50
В одном из сел Хелвачаурского муниципалитета обнаружены тела брата и сестры в возрасте до 55 лет. По существующей информации, тела были обнаружены рядом с частным домом, следов насилия на телах нет.
Как сообщили агентству «Интерпрессньюс» в МВД Грузии, по факту ведется следствие по статье 116-й УК Грузии – гибель по неосторожности.
