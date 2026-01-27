В Дманиси муж убил жену – обвиняемый арестован

В селе Земо Карабулахи Дманисского муниципалитета муж убил жену. Убийство произошло сегодня.



По существующей информации, сотрудники правоохранительных органов уже арестовали обвиняемого.



Также, по существующей информации, убийству предшествовал конфликт. Женщина убита холодным оружием.



Как заявили агентству «Интерпрессньюс» в МВД Грузии, следствие ведется по статье 11-109-й прима – умышленное убийство, совершенное в отношении члена семьи, при отягчающих обстоятельствах.





