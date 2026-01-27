Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Дманиси муж убил жену – обвиняемый арестован


27.01.2026   16:54


В селе Земо Карабулахи Дманисского муниципалитета муж убил жену. Убийство произошло сегодня.

По существующей информации, сотрудники правоохранительных органов уже арестовали обвиняемого.

Также, по существующей информации, убийству предшествовал конфликт. Женщина убита холодным оружием.

Как заявили агентству «Интерпрессньюс» в МВД Грузии, следствие ведется по статье 11-109-й прима – умышленное убийство, совершенное в отношении члена семьи, при отягчающих обстоятельствах.


