За насилие над учеником — трёхлетний запрет на работу в школе
02.02.2026 21:23
В рамках планируемых изменений в Закон об общем образовании предлагается ввести ограничение: учителя и других сотрудников школ, с которыми трудовой договор был расторгнут из-за насилия в отношении ученика, в течение 3 лет не смогут работать в общеобразовательных учреждениях.
В Министерстве образования и науки подчёркивают, что «трёхлетнее ограничение не является карательной мерой, а носит превентивный характер. Его цель — предотвратить подобные действия в будущем, а также дать учителю возможность скорректировать поведение и осознать профессиональную ответственность».
Ведомство отмечает, что такой подход позволит утвердить высокие стандарты безопасности в образовательной среде, соответствует международной практике и признанным стандартам в сфере образования, где временная профессиональная дисквалификация рассматривается как эффективный механизм защиты прав ребёнка.
При этом по действующему законодательству учитель, уволенный за насилие над учеником, не ограничен в праве трудоустроиться в другое общеобразовательное учреждение.
