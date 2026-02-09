Пресечена попытка нелегального ввоза элитных авто: выявлено 59 машин на €5 млн

09.02.2026 12:01





Таможенные офицеры выявили факты попытки незаконного ввоза дорогостоящих автомобилей в рамках таможенного контроля в Батумской экономической зоне оформления.



По данным ведомства, речь идёт о 59 автомобилях общей стоимостью около 5 млн евро. В ходе проверки по подозрению было установлено вмешательство в идентификационные коды производителя (VIN-коды).



Материалы дела для дальнейшего реагирования переданы в соответствующее подразделение Министерства внутренних дел.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





