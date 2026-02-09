Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Пресечена попытка нелегального ввоза элитных авто: выявлено 59 машин на €5 млн


09.02.2026   12:01


Таможенные офицеры выявили факты попытки незаконного ввоза дорогостоящих автомобилей в рамках таможенного контроля в Батумской экономической зоне оформления.

По данным ведомства, речь идёт о 59 автомобилях общей стоимостью около 5 млн евро. В ходе проверки по подозрению было установлено вмешательство в идентификационные коды производителя (VIN-коды).

Материалы дела для дальнейшего реагирования переданы в соответствующее подразделение Министерства внутренних дел.


