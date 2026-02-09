Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В шахте в Ткибули скончался один человек


09.02.2026   13:36


В одной из шахт в Ткибули скончался один человек. Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, начато расследование по статье 240 Уголовного кодекса, которая подразумевает нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.

Первоначально информация распространилась в социальной сети страницей "Магароэли". По их данным, предположительно погиб работник шахты.


