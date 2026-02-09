|
|
|
В шахте в Ткибули скончался один человек
09.02.2026 13:36
В одной из шахт в Ткибули скончался один человек. Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, начато расследование по статье 240 Уголовного кодекса, которая подразумевает нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.
Первоначально информация распространилась в социальной сети страницей "Магароэли". По их данным, предположительно погиб работник шахты.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна