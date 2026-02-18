Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Грузии подорожает посещение охраняемых территорий


18.02.2026   10:18


С 1 апреля 2026 года посещение четырёх охраняемых территорий Грузии станет дороже как для граждан страны, так и для иностранцев.

BM.GE обратилось в Агентство охраняемых территорий, которое опубликовало официальное заявление.

При этом для удобства посетителей и увеличения доступности вводятся «комбо-билеты», позволяющие за один билет посетить несколько локаций/

В Агентстве охраняемых территорий поясняют, что обновление цен на билеты произошло с целью дальнейшего усиления деятельности агентства/

По информации агентства:

Вход на водопад Окаце и в пещеру Навенаxеви остаётся без изменений, но эти территории объединяются в комбо-билеты, позволяющие одновременно посетить обе.

Цены на каньоны Мартвили и Окаце вырастут:

• для граждан Грузии билеты подорожают с 12 лари до 16 лари (+33%),
• для иностранцев — Мартвили удвоится до 40 лари (+100%),
• Окаце — с 20 лари до 30 лари (+50%).

Вход в пещеру Прометея
• для иностранцев увеличится с 25 лари до 40 лари (+60%),
• для граждан и резидентов — с 13 лари до 16 лари (+23%).
• Услуга передвижения на лодке в пещере для иностранцев подорожает с 20 лари до 30 лари (+50%).

В Сатаплиа
• вход для иностранцев подорожает с 20 лари до 30 лари (+50%),
• для граждан и резидентов — с 10 лари до 15 лари (+50%).

Из необычного: во всех охраняемых территориях можно заказать церемонию бракосочетания за 100 лари


