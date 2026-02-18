В Грузии подорожает посещение охраняемых территорий

С 1 апреля 2026 года посещение четырёх охраняемых территорий Грузии станет дороже как для граждан страны, так и для иностранцев.



BM.GE обратилось в Агентство охраняемых территорий, которое опубликовало официальное заявление.



При этом для удобства посетителей и увеличения доступности вводятся «комбо-билеты», позволяющие за один билет посетить несколько локаций/



В Агентстве охраняемых территорий поясняют, что обновление цен на билеты произошло с целью дальнейшего усиления деятельности агентства/



По информации агентства:



Вход на водопад Окаце и в пещеру Навенаxеви остаётся без изменений, но эти территории объединяются в комбо-билеты, позволяющие одновременно посетить обе.



Цены на каньоны Мартвили и Окаце вырастут:



• для граждан Грузии билеты подорожают с 12 лари до 16 лари (+33%),

• для иностранцев — Мартвили удвоится до 40 лари (+100%),

• Окаце — с 20 лари до 30 лари (+50%).



Вход в пещеру Прометея

• для иностранцев увеличится с 25 лари до 40 лари (+60%),

• для граждан и резидентов — с 13 лари до 16 лари (+23%).

• Услуга передвижения на лодке в пещере для иностранцев подорожает с 20 лари до 30 лари (+50%).



В Сатаплиа

• вход для иностранцев подорожает с 20 лари до 30 лари (+50%),

• для граждан и резидентов — с 10 лари до 15 лари (+50%).



Из необычного: во всех охраняемых территориях можно заказать церемонию бракосочетания за 100 лари





