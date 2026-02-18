|
В Грузии подорожает посещение охраняемых территорий
18.02.2026 10:18
С 1 апреля 2026 года посещение четырёх охраняемых территорий Грузии станет дороже как для граждан страны, так и для иностранцев.
BM.GE обратилось в Агентство охраняемых территорий, которое опубликовало официальное заявление.
При этом для удобства посетителей и увеличения доступности вводятся «комбо-билеты», позволяющие за один билет посетить несколько локаций/
В Агентстве охраняемых территорий поясняют, что обновление цен на билеты произошло с целью дальнейшего усиления деятельности агентства/
По информации агентства:
Вход на водопад Окаце и в пещеру Навенаxеви остаётся без изменений, но эти территории объединяются в комбо-билеты, позволяющие одновременно посетить обе.
Цены на каньоны Мартвили и Окаце вырастут:
• для граждан Грузии билеты подорожают с 12 лари до 16 лари (+33%),
• для иностранцев — Мартвили удвоится до 40 лари (+100%),
• Окаце — с 20 лари до 30 лари (+50%).
Вход в пещеру Прометея
• для иностранцев увеличится с 25 лари до 40 лари (+60%),
• для граждан и резидентов — с 13 лари до 16 лари (+23%).
• Услуга передвижения на лодке в пещере для иностранцев подорожает с 20 лари до 30 лари (+50%).
В Сатаплиа
• вход для иностранцев подорожает с 20 лари до 30 лари (+50%),
• для граждан и резидентов — с 10 лари до 15 лари (+50%).
Из необычного: во всех охраняемых территориях можно заказать церемонию бракосочетания за 100 лари
