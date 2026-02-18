В публичных школах начинается регистрация первоклассников

Министерство образования, науки и молодежи Грузии определило сроки и условия регистрации первоклассников в государственных школах на 2026–2027 учебный год.



Как говорится в распространённой информации ведомства, регистрация начнётся 18 февраля.



«Сроки регистрации первоклассников на 2026–2027 учебный год: I этап – с 18 февраля по 2 марта 2026 года включительно. На первом этапе в школы регистрируются дети с особыми образовательными потребностями. Родители должны обратиться с заявлением в желаемую государственную школу, после чего администрация зарегистрирует ребёнка в Информационной системе управления образованием (EMIS). Для подтверждения статуса ребёнка с особыми образовательными потребностями родитель заполняет соответствующую форму обращения, после чего специалисты по психолого-образовательной оценке и консультированию Центра поддержки инклюзивного и специального образования Службы мандатури образовательных учреждений проводят оценку и определяют образовательные потребности ребёнка. В случае подтверждения статуса школа обеспечивает зачисление на основании заключения психолого-образовательной оценки и соответствующих документов. Период представления документов и зачисления для зарегистрированных на первом этапе детей — с 4 марта по 17 апреля 2026 года включительно. К категории детей с особыми образовательными потребностями могут относиться дети с физическими ограничениями; интеллектуальными нарушениями развития; нарушениями обучаемости; сенсорными нарушениями (слуха и/или зрения); нарушениями речевого развития; поведенческими и эмоциональными расстройствами; необходимостью длительной госпитализации; трудностями в обучении, вызванными социальными факторами, из-за которых ребёнок не может освоить требования национального учебного плана; расстройствами аутистического спектра. Дети, у которых не будет подтверждён статус особых образовательных потребностей, смогут пройти регистрацию на следующих этапах.



II этап – с 21 апреля по 8 мая 2026 года включительно.На этом этапе регистрируются дети, чьи братья или сёстры обучаются в выбранной школе; чьи родители являются сотрудниками данной школы; из семей, где одновременно в первый класс поступают двое и более детей. Регистрацию на основании представленных документов обеспечивает школа.



III этап – онлайн-регистрация по территориальному принципу - с 15 по 25 мая 2026 года. Регистрация осуществляется на официальном сайте EMIS — registration.emis.ge. Регистрацию обеспечивает родитель/законный представитель.Приём документов для зачисления детей, зарегистрированных на третьем этапе, будет проходить с 27 мая по 12 июня 2026 года включительно.



IV этап – всеобщая онлайн-регистрация - с 15 июня по 3 июля 2026 года.Регистрация осуществляется на сайте registration.emis.ge родителем/законным представителем. Приём необходимых документов - с 6 по 17 июля 2026 года включительно. В случае непредставления документов в установленные сроки регистрация автоматически аннулируется.



V этап – регистрация на оставшиеся или освободившиеся места для тех учащихся, которые не зарегистрировались на предыдущих этапах или желают изменить регистрацию. Сроки - с 20 по 31 июля 2026 года включительно. Регистрацию на основании представленных документов обеспечивает школа. Необходимые документы для зачисления в первый класс: заявление законного представителя с указанием адреса проживания и контактного телефона (в соответствии с требованиями статьи 78-й Общего административного кодекса Грузии); копия удостоверения личности законного представителя и, при наличии, документа, подтверждающего проживание в Грузии; копия свидетельства о рождении ребёнка или удостоверения личности либо документа, подтверждающего проживание в Грузии (при наличии). Если документы представлены на иностранном языке, к ним должен прилагаться перевод на грузинский язык, выполненный в установленном законодательством порядке.Министерство призывает родителей внимательно ознакомиться со сроками и условиями регистрации, чтобы своевременно и без препятствий обеспечить зачисление ребёнка в школу.Кроме того, в закон Грузии «Об общем образовании» внесены изменения, касающиеся школьного возраста.



В 2026–2027 учебном году в первый класс смогут зарегистрироваться дети, которым исполнится 6 лет включительно до 15 сентября.Также с 2026–2027 учебного года изменён порядок регистрации: до начала всеобщей регистрации добавлен третий этап - регистрация по территориальному принципу, цель которого увеличить возможность зачисления в государственную школу, расположенную рядом с местом проживания.



Этап территориальной регистрации будет действовать в 12 городах - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави (разделены на школьные районы), а также Поти, Зугдиди, Телави, Амбролаури, Ахалцихе, Озургети, Мцхета и Гори (в пределах административных границ).В случае Тбилиси учащиеся, проживающие вблизи административных границ школьных районов, смогут зарегистрироваться также в школах соседнего района, если расстояние до школы не превышает одного километра. Перечень соответствующих адресов и школ будет определён индивидуальным административно-правовым актом.На третьем этапе регистрация будет осуществляться на основании адреса регистрации ребёнка по состоянию на 1 апреля 2026 года в электронной базе данных Агентства развития государственных сервисов.





