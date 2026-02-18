|
Задержана редактор издания «Хроника Плюс» Элисо Киладзе - «ТВ Пирвели»
18.02.2026 11:01
Телеканал «ТВ Пирвели» сообщает о задержании главного редактора изданий «Хроника плюс» и «Синьюс» Элисо Киладзе. По информации телеканала, журналистка была задержана 18 февраля, у своего дома.
Пока не сообщается, по какой причине была задержана Киладзе. Грузинская служба Радио Свобода пытается уточнить информацию у государственных ведомств.
Задержание предположительно произошло между 9 и 10 часами утра, последний пост Киладзе в Facebook был опубликован в 8:53, и о возможном задержании в нём ничего не говорится.
В последнее время Элисо Киладзе активно освещала расследования и судебные процессы, начавшиеся после убийства брата «вора в законе» Левана Джангвеладзе.
