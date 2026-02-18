Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Задержана редактор издания «Хроника Плюс» Элисо Киладзе - «ТВ Пирвели»


18.02.2026   11:01


Телеканал «ТВ Пирвели» сообщает о задержании главного редактора изданий «Хроника плюс» и «Синьюс» Элисо Киладзе. По информации телеканала, журналистка была задержана 18 февраля, у своего дома.

Пока не сообщается, по какой причине была задержана Киладзе. Грузинская служба Радио Свобода пытается уточнить информацию у государственных ведомств.

Задержание предположительно произошло между 9 и 10 часами утра, последний пост Киладзе в Facebook был опубликован в 8:53, и о возможном задержании в нём ничего не говорится.

В последнее время Элисо Киладзе активно освещала расследования и судебные процессы, начавшиеся после убийства брата «вора в законе» Левана Джангвеладзе.


