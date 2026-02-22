|
Три человека погибли в результате ДТП в Гурджаанском муниципалитете
22.02.2026 12:00
В результате автоаварии, произошедшей в Гурджаанском муниципалитете, погибло 3 человека, в том числе 1 несовершеннолетний.
Несчастный случай произошел поздно ночью в селе Малаани. По словам местных жителей, в результате столкновения, легковой автомобиль, в котором находилось 5 человек, перевернулся и загорелся.
Выбраться из машины смогли только два человека.
На место были мобилизованы бригады скорой помощи, спасатели и экипажи Патрульной полиции.
