На одном из предприятий в Батуми погиб мужчина
23.02.2026 11:39
На одном из предприятий в Батуми при выполнении работ погиб мужчина средних лет.
По информации СМИ, на него упала стеклянная конструкция. В результате полученных тяжелых повреждений мужчина скончался на месте.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии, следствие ведется по части 2 статьи 240 Уголовного кодекса, которая подразумевает нарушение правил безопасности, повлекшее смерть человека.
