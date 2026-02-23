На одном из предприятий в Батуми погиб мужчина

На одном из предприятий в Батуми при выполнении работ погиб мужчина средних лет.



По информации СМИ, на него упала стеклянная конструкция. В результате полученных тяжелых повреждений мужчина скончался на месте.



Как сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии, следствие ведется по части 2 статьи 240 Уголовного кодекса, которая подразумевает нарушение правил безопасности, повлекшее смерть человека.





