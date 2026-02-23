Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
На одном из предприятий в Батуми погиб мужчина


23.02.2026   11:39


На одном из предприятий в Батуми при выполнении работ погиб мужчина средних лет.

По информации СМИ, на него упала стеклянная конструкция. В результате полученных тяжелых повреждений мужчина скончался на месте.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии, следствие ведется по части 2 статьи 240 Уголовного кодекса, которая подразумевает нарушение правил безопасности, повлекшее смерть человека.


