Куртка с надписью «Russia» обернулась падением на склоне


23.02.2026   11:53


На одном из горнолыжных курортов Грузии произошёл инцидент: во время спуска местный житель толкнул мужчину, на котором была куртка с надписью «Russia».

Видео произошедшего автор сам опубликовал в сети, сопроводив его комментарием:

«Не носите эту куртку на грузинских склонах».

Контекст: более 20% территории Грузии остаётся оккупированной Россией — речь идёт об Апхазети и
Самачабло.

Ситуация вызвала активное обсуждение в соцсетях — одни считают произошедшее недопустимым проявлением агрессии, другие указывают на политический фон и напряжённость, которая сохраняется в обществе.


