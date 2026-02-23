Куртка с надписью «Russia» обернулась падением на склоне

На одном из горнолыжных курортов Грузии произошёл инцидент: во время спуска местный житель толкнул мужчину, на котором была куртка с надписью «Russia».



Видео произошедшего автор сам опубликовал в сети, сопроводив его комментарием:



«Не носите эту куртку на грузинских склонах».



Контекст: более 20% территории Грузии остаётся оккупированной Россией — речь идёт об Апхазети и

Самачабло.



Ситуация вызвала активное обсуждение в соцсетях — одни считают произошедшее недопустимым проявлением агрессии, другие указывают на политический фон и напряжённость, которая сохраняется в обществе.





