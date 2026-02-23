Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: Всем хочется совать нос в чужие дела


23.02.2026   13:12


«Наш суверенитет — это наше дело, и, исходя из этого, никто не должен пытаться продвигать свои интересы в нашей политической системе таким образом, чтобы это противоречило принципу суверенитета», — заявил премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе.

По словам главы правительства, существует двойной стандарт: всем хочется вмешиваться в чужие дела, но когда вмешиваются в их собственные дела — это им не нравится.

«Всё просто: когда они сами вмешиваются, им хочется, чтобы так и оставалось. Когда же вмешиваются в их дела, они хотят принимать превентивные меры. Это двойной стандарт. Всем хочется совать нос в чужие дела, а когда в их дела вмешиваются — это им не нравится. Наш интерес состоит в том, чтобы мы сами не позволяли никому совать нос в наши дела. Это наше дело. Наш суверенитет — это наше дело, и, исходя из этого, никто не должен пытаться продвигать свои интересы в нашей политической системе так, чтобы это противоречило принципу суверенитета. Ранее протестовали против закона о прозрачности, других законодательных актов. Все эти законы служили защите независимости и суверенитета страны, и, разумеется, мы твёрдо остаёмся на этой позиции», — заявил премьер-министр.


