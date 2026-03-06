МИД Грузии: Спецрейс доставил из Маската в Тбилиси граждан Грузии

Специальный рейс, организованный правительством Грузии, вылетел из Маската в направлении Тбилиси, которым граждане Грузии возвращаются на родину. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.



«Власти Грузии продолжают предпринимать все необходимые шаги для обеспечения своевременного и безопасного возвращения наших граждан. Посольства Грузии в Объединённых Арабских Эмиратах, Государстве Катар и Королевстве Саудовская Аравия продолжают оказывать гражданам Грузии необходимую помощь для возвращения на родину.



Желаем нашим соотечественникам мирного полёта и безопасного возвращения на родину», — говорится в информации внешнеполитического ведомства.







