МИД Грузии: Спецрейс доставил из Маската в Тбилиси граждан Грузии


06.03.2026   11:04


Специальный рейс, организованный правительством Грузии, вылетел из Маската в направлении Тбилиси, которым граждане Грузии возвращаются на родину. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.

«Власти Грузии продолжают предпринимать все необходимые шаги для обеспечения своевременного и безопасного возвращения наших граждан. Посольства Грузии в Объединённых Арабских Эмиратах, Государстве Катар и Королевстве Саудовская Аравия продолжают оказывать гражданам Грузии необходимую помощь для возвращения на родину.

Желаем нашим соотечественникам мирного полёта и безопасного возвращения на родину», — говорится в информации внешнеполитического ведомства.


