В Тбилиси вводятся ограничения на движение транспорта в связи кончиной Католикоса-Патриарха Илии II


21.03.2026   11:15


В связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, 21 марта в Тбилиси будут введены ограничения на движение транспорта.

По информации МВД, ограничения коснутся как частных автомобилей, так и муниципального транспорта.

«21 марта с 15:00 до 00:00 движение транспорта будет полностью ограничено по следующим направлениям:

площадь Свободы, улица Шалвы Дадиани (меняется направление движения); проспект Руставели — от площади Свободы до площади Республики; все улицы, соединяющие проспект Руставели; Метехский мост, площадь Европы; мост Бараташвили, подъём Бараташвили; проспект Кетеван Цамебули — от гостиницы «Метехи» в направлении станции метро «Авлабари»; улицы Авлипа Зурабашвили и Телавской, улица Цурцумия, площадь Ахвледиани.

В указанный период движение будет возможно по альтернативным маршрутам: поток автомобилей из Сололаки будет двигаться через улицу Асатиани в направлении улицы Горгасали; транспорт с Земо Вере сможет передвигаться по улице Барнова в сторону «Круглого сада» (Мргвали баги), а также с улицы Барнова в направлении проспекта Меликишвили по всем прилегающим улицам; с улицы Коте Абхази автомобили будут перенаправляться на улицу Шалвы Дадиани (движение по площади Свободы полностью перекрыто); через улицы Лермонтова и Мачабели можно будет попасть на улицу Леонидзе и далее продолжить движение в сторону Сололаки; автомобили, движущиеся по проспекту Кетеван Цамебули, смогут доехать до гостиницы „Sheraton Metekhi Palace“, откуда через улицу Бочорма продолжат движение в сторону центрального офиса «SOCAR».

Также остаются в силе ранее введённые ограничения на улицах, прилегающих к кафедральному собору Святой Троицы», — говорится в информации МВД.

Министерство внутренних дел и мэрия Тбилиси призывают граждан, по возможности, воздержаться от передвижения на автомобилях без крайней необходимости.


﻿
