В соборе Святой Троицы продолжается гражданская панихида по Илие Второму

21.03.2026 11:14





В Патриаршем соборе Святой Троицы продолжается гражданская панихида по Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие II.



Тело Католикоса-Патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхета-Тбилиси и митрополита Пицундского и Цхум-Абхазского, Святейшего и Блаженнейшего Илию II перевезли в кафедральный собор Святой Троицы 18 марта.



По информации Патриархии, собор Святой Троицы открыт круглосуточно.



Католикос-Патриарх всей Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II скончался в возрасте 93 лет. В связи со смертью Илии II в Грузии объявлен траур. Патриарх будет похоронен в Сионском соборе в воскресенье, 22 марта.





