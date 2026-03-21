|
|
|
В соборе Святой Троицы продолжается гражданская панихида по Илие Второму
21.03.2026 11:14
В Патриаршем соборе Святой Троицы продолжается гражданская панихида по Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие II.
Тело Католикоса-Патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхета-Тбилиси и митрополита Пицундского и Цхум-Абхазского, Святейшего и Блаженнейшего Илию II перевезли в кафедральный собор Святой Троицы 18 марта.
По информации Патриархии, собор Святой Троицы открыт круглосуточно.
Католикос-Патриарх всей Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II скончался в возрасте 93 лет. В связи со смертью Илии II в Грузии объявлен траур. Патриарх будет похоронен в Сионском соборе в воскресенье, 22 марта.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна