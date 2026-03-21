В соборе Святой Троицы продолжается гражданская панихида по Илие Второму


21.03.2026   11:14


В Патриаршем соборе Святой Троицы продолжается гражданская панихида по Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие II.

Тело Католикоса-Патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхета-Тбилиси и митрополита Пицундского и Цхум-Абхазского, Святейшего и Блаженнейшего Илию II перевезли в кафедральный собор Святой Троицы 18 марта.

По информации Патриархии, собор Святой Троицы открыт круглосуточно.

Католикос-Патриарх всей Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II скончался в возрасте 93 лет. В связи со смертью Илии II в Грузии объявлен траур. Патриарх будет похоронен в Сионском соборе в воскресенье, 22 марта.


