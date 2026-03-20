Саакашвили рассказал о негативном отношении Иванишвили к патриарху

20.03.2026





Находящийся в тюрьме третий президент Грузии Михеил Саакашвили просил доставить его на похороны Илии II. В Специальной пенитенциарной службе Грузии заявили, что требование «не соответствует нормам, предусмотренным кодексом». Как сообщили в ведомстве IPN, соответствующее обращение поступило от адвоката.



Сегодня от Саакашвили был опубликован пост:



"Патриарх в последние годы находился под контролем человека, который его всей душой ненавидел. Когда я впервые встретил Иванишвили в 2004 году (он обосновался в Грузии ещё во времена Эдуард Шеварднадзе, до Революция роз уже имел гражданство, две резиденции и телеканал), первые 20 минут нашего разговора он провел, ругая Патриарха неимоверными словами.



Он был одержим историей о том, как Патриарх дважды заставил его заплатить за крест для собора Самеба, «вор» было самым мягким словом, которым он называл Илию II.



Тенденция продолжалась на нескольких наших последующих встречах (всего я встречался 5 раз), особенно обращало на себя внимание, с каким особым рвением он ругал Патриарха.



Придя к власти, он обращался к Патриарху на «ты» и никогда не соблюдал элементарный протокол уважения.

Тогда я не мог объяснить такую зацикленность на Патриархе, а теперь понимаю, что Иванишвили вообще не терпит существования какого-либо авторитета в стране, он очень завидовал Патриарху и постоянно завидовал мне.

Олигарх планомерно занимался подрывом Патриархии, создавал внутренние скандалы, отстранял от патриарха преданных людей, распространял материалы СГБ, что очень подорвало авторитет церкви.



В 2024 году он потребовал официального подчинения Церкви своему режиму (чего он так и не добился при жизни Илии II), окружил Патриарха людьми, находящимися непосредственно в подчинении российских спецслужб и СГБ, которые взяли Илию II в настоящую осаду, и, вероятно, еще выяснится, какие средства они использовали для контроля.



В этом напрямую убедилась моя мать, когда я был на грани смерти после отравления, Гиули через близкого родственника попросила Патриарха о встрече. Ее пригласили в Патриархию, где, помимо патриарха, ее встретили, словно воронье, восседающие митрополиты и другие лица, подчиненные режиму. Сколько всего Патриарх собирался сказать, его тут же перебили и прервали, выражая крайнюю неприязнь к Гиули.



Единственное, что удалось Илие II, это посмотреть моей матери в глаза и сказать: «Не волнуйся, все будет хорошо», и тут же и без того короткую встречу прервали и выпроводили Гиули.



Меня тошнит от такого лицемерия, которое я вижу в эти дни со стороны слуг диктатуры (большинство из которых на самом деле ни во что не верит). Одно дело, что они говорят, и другое, что они делают. А делают они то, что через 1 час после смерти в СГБ создали специальный штаб для назначения согласованной с Россией кандидатуры на пост Патриарха. Митрополиты были распределены для «обработки», из Сололаки были отправлены деньги, работают деньгами и компроматом.



Задача этого нового «Патриарха» будет не в том, чтобы Церковь помогала «Мечте» в управлении. «Мечтателям» вообще не нужен какой-либо другой центр власти.



Иванишвили хочет осуществить свою заветную мечту, сначала объявить Церковь государственным ведомством, а затем и вовсе уничтожить ее. В ситуации отсутствия Илии II это не такая уж и сложная задача, бесхозной Церковью окончательно завладеют черти".





