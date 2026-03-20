Саломе Зурабишвили: Патриарх, вероятно, хотел бы, чтобы там присутствовали все президенты Грузии

20.03.2026 21:19





По словам 5-го президента Грузии Саломе Зурабишвили, сам Патриарх, вероятно, хотел бы, чтобы на церемонии присутствовали все президенты Грузии - это стало бы знаком единства, несмотря на все политические разногласия.



Как отметила Зурабишвили, это особенно соответствовало желанию Патриарха и его главному посланию - единству, миру и взаимному уважению.



«Мы все обязаны в воскресенье быть вместе, не знаю, кому удастся попасть. Вероятно, сам Патриарх хотел бы, чтобы там присутствовали все президенты Грузии, и это тоже было бы знаком единства, за пределами всех политических противостояний, и это его главная характеристика, с которой мы должны считаться. Где бы мы ни находились, не имеет значения, у кого будет пропуск, а у кого нет - в воскресенье мы все должны быть едины, потому что это станет самым большим знаком того, что мы уважали его и поняли, зачем он был среди нас и какова была его главная цель.



Также каждый шаг, который может быть сделан в этот день, должен быть посвящён единству, миру и любви друг к другу. Это может быть помилование тех людей, которые совершенно несправедливо находятся в тюрьме — Патриарх это очень хорошо знал, возможно, уже не мог говорить, но прекрасно это понимал. В этот день, вероятно, его желанием было бы, чтобы не осталось никого, у кого не было бы возможности отдать ему дань уважения, прийти в Самебу. Мы все его дети, и за это мы благодарны», - заявила Зурабишвили.





