Историческим зданиям на улицах Сулхан-Саба и Павле Ингороква будет проведена реабилитация
15.04.2026 12:16
«Фонд развития Тбилиси» начинает реабилитацию исторических зданий, расположенных на улицах Сулхан-Саба Орбелиани и Павле Ингороква.
Как заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства Тбилиси, работы начнутся 17 апреля, а проект будет реализован в два этапа.
По его словам, цель проекта — сохранить аутентичность исторической части города и полностью восстановить объекты культурного наследия. Тендерные процедуры уже завершены, определены четыре компании-победителя, которые будут выполнять работы по различным направлениям в установленные сроки. Проект включает как благоустройство подземных коммуникаций и дорожной инфраструктуры, так и реставрацию зданий.
На первом этапе будет упорядочена хаотично размещённая и изношенная инженерная инфраструктура на улицах Сулхан-Саба и Ингороква, что подразумевает полную реабилитацию подземных систем и надземных коммуникаций в данной зоне.
На втором этапе предусмотрена полная реабилитация и реставрация 21 здания, на что планируется потратить около 120 миллионов лари. Этот этап включает восстановление аварийных зданий, укрепление фундаментов и стен, замену кровли, реставрацию и сохранение деревянных конструкций, благоустройство внутренних дворов, восстановление исторических подъездов, изготовление декоративных кованых ворот и воссоздание аутентичных архитектурных элементов. Из этих зданий восемь находятся на улице Сулхан-Саба, а остальные 13 — на улице Ингороква. Общий объём строительных работ составит 45 000 квадратных метров, в результате чего жилищные условия улучшатся примерно для 450 семей.
Кроме того, проект предусматривает реставрацию исторической башни, что требует особого подхода и внимания.
Каха Каладзе также отметил, что в связи с проведением работ с 18 апреля будет ограничено движение транспорта на прилегающих улицах. В частности, ограничения коснутся улиц Георгия Леонидзе и Сулхан-Саба, о чём общественность будет дополнительно проинформирована в ближайшие дни.
