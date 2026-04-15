10 стран, граждане которых въехали в Грузию в 2025 году

15.04.2026 17:08





Согласно данным МВД за прошлый год число въехавших в страну иностранных граждан практически равняется числу выехавших из неё. В общей сложности в 2025 году было зарегистрировано 7 829 327 случаев въезда в Грузию иностранных граждан и 7 797 140 случаев выезда из страны. Баланс — 32 187 прибывших. Лидером является России, оттуда границу пересекли 2,046 миллиона человек (26,1% от общего числа) и почти столько же вернулись, второе место заняла Турция.



Десять стран, из которых в 2025 году было совершено наибольшее количество пересечений границы, следующие:



Россия — 2 046 450 въездов, 2 046 141 выезд;

Турция — 1 392 698 въездов, 1 382 114 выездов;

Армения — 1 227 507 прибытий, 1 221 248 выездов;

Израиль — 466 620 прибытий, 465 900 вылетов;

Азербайджан — 345 007 прибытий, 340 113 вылетов;

Казахстан — 199 620 прибытий, 199 071 вылет;

Индия — 194 736 прибытий, 192 937 вылетов;

Украина — 193 809 прибытий, 189 150 вылетов;

Беларусь — 189 894 прибытий, 190 336 вылетов;

Китай — 137 123 прибытий, 139 158 вылетов.



Что касается ЕС, то за отчетный период было зарегистрировано 522 438 случаев въезда в Грузию и 520 275 случаев выезда из стран ЕС.





