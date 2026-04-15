В Тбилиси почти в три раза выросло количество нарушений правил содержания домашних животных

15.04.2026 17:20





В Тбилиси почти в три раза выросло количество нарушений правил содержания домашних животных. Об этом на основе данных Агентства мониторинга животных рассказал портал Business Media. Так, в 2025 году было зафиксировано 1 084 нарушений, в то время как в 2024-м — всего 393 случая.



Подавляющее большинство приходится на нарушение правил идентификации и регистрации животных, а именно 918 случаев.



Ещё 75 нарушений связаны с выгулом собак без поводка или намордника в общественных местах, включая бульвар, парк или площадь (кроме специально отведённых мест). Штраф за несоблюдение этих требований составляет 150 лари, а их общая сумма в 2025 году достигла 11 400 лари.



Рост фиксации нарушений во многом связан с активной работой Агентства мониторинга животных, чьи сотрудники стали чаще проверять соблюдение правил выгула и регистрации питомцев. Например, специальные инспекции проводятся в парках города.



Напомним, что с 1 июля 2026 года вступают в силу изменения правил содержания домашних животных.





