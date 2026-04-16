Первый вакийский винный фестиваль пройдёт в Тбилиси
16.04.2026 20:17
Vake Gastro Wine Fest пройдёт 18 апреля на уличной территории бара Birja² - нового комьюнити-пространства, которое объединяет гастрономическую и клубную культуру.
12 известных грузинских виноделов представят свои вина, сделав акцент не только на хорошо зарекомендовавших себя позициях прошлых лет, но и на новых винтажах и совершенно новых релизах. От лёгких грузинских совиньонов и эталонных игристых до небанальных красных и элегантных, но выразительных янтарных вин с уникальных терруаров.
18 апреля у вас будет возможность лично познакомиться с одними из лучших представителей индустрии и прикоснуться к винной культуре Грузии на небольшом, но веселом и теплом мероприятии.
Фестиваль начнётся в 15:00 и продлится до 21:00. Вход на мероприятие свободный, однако гостям необходимо будет приобрести специальные дегустационные фишки стоимостью 5 лари. Одна фишка равна дегустационной порции 75 мл.
Гастрономическую часть мероприятия обеспечивает команда кухни бара Birja². Концепция проекта построена вокруг средиземноморской кухни, которую готовят на открытом огне. В меню - гиросы, стейки, мезе, салаты, антипасти.
После 21:00 фестиваль плавно перейдёт в вечеринку, которая продлится до утра.
