Сотрудники Миграционного департамента задержали 53 граждан иностранных государств
18.04.2026 11:59
В рамках борьбы с незаконной миграцией сотрудники Миграционного департамента Министерства внутренних дел Грузии провели специальные иммиграционные контрольные мероприятия в Тбилиси, Зугдиди, Кобулети и Батуми. В результате комплексных мероприятий задержаны 53 иностранных гражданина, в том числе граждане Кении, Уганды, Индии, Туркменистана, Филиппин, Кубы, Иордании, России, Турции, Ганы, Зимбабве и Эфиопии. Об этом сообщает МВД Грузии.
По данным ведомства, в рамках проведённых мероприятий сотрудники департамента проверили конкретные локации и объекты различного назначения, что было направлено на выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.
«Следствием установлено, что задержанные лица находились в стране с нарушением требований, установленных законом Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».
В настоящее время задержанные размещены в центре временного содержания Миграционного департамента. Проводятся соответствующие процедуры с целью их выдворения из страны», — говорится в информации.
