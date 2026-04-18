Сотрудники Миграционного департамента задержали 53 граждан иностранных государств

18.04.2026 11:59





В рамках борьбы с незаконной миграцией сотрудники Миграционного департамента Министерства внутренних дел Грузии провели специальные иммиграционные контрольные мероприятия в Тбилиси, Зугдиди, Кобулети и Батуми. В результате комплексных мероприятий задержаны 53 иностранных гражданина, в том числе граждане Кении, Уганды, Индии, Туркменистана, Филиппин, Кубы, Иордании, России, Турции, Ганы, Зимбабве и Эфиопии. Об этом сообщает МВД Грузии.



По данным ведомства, в рамках проведённых мероприятий сотрудники департамента проверили конкретные локации и объекты различного назначения, что было направлено на выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.



«Следствием установлено, что задержанные лица находились в стране с нарушением требований, установленных законом Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».



В настоящее время задержанные размещены в центре временного содержания Миграционного департамента. Проводятся соответствующие процедуры с целью их выдворения из страны», — говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





