Кобахидзе и Эрдоган обсудили энергопроекты на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива

17.04.2026 22:30





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях дипломатического форума в Анталье, где стороны обсудили ключевые совместные проекты на фоне обострения глобального энергетического кризиса.



По данным администрации правительства Грузии, переговоры были посвящены двусторонним отношениям, ситуации в регионе и расширению экономического сотрудничества. Особое внимание стороны уделили инфраструктурным и энергетическим инициативам, связывающим Южный Кавказ и Европу.



В частности, речь шла о проектах Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и Южный газовый коридор, которые, как отмечается, играют важную роль в транспортной связанности региона и обеспечении энергетической безопасности Европы. Стороны также обсудили перспективы развития «Среднего коридора».



Кобахидзе выразил соболезнования турецкой стороне в связи со стрельбой в школе города Кахраманмараш 15 апреля, в результате которой погибли 10 человек.



По итогам встречи глава грузинского правительства написал в соцсети X, что был рад обсудить с Эрдоганом двусторонние отношения и «возможности для более тесного сотрудничества».



«Грузия высоко ценит свое давнее стратегическое партнерство с Турцией и по-прежнему привержена развитию взаимодействия во всех областях, представляющих взаимный интерес», — заявил Кобахидзе.



Встреча прошла на фоне растущих рисков для глобальных энергетических поставок, связанных с ситуацией вокруг Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами. Ограничения судоходства в регионе уже привели к росту цен на топливо и газ, усилив опасения перебоев с поставками в Европу.



В этой ситуации значение альтернативных маршрутов из Каспийского региона заметно возрастает. Выступая ранее сегодня на форуме, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что Южный газовый коридор, а также проекты Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум рассматриваются как ключевые элементы энергобезопасности Европы.



Министр экономики Грузии Мариам Квривишвили еще в начале марта подчеркивала, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке транспортировка газа через Грузию приобретает «новое, критическое значение» для диверсификации европейских рынков.



