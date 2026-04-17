Грузия занимает 7-е место в мире по уровню свободы внешней торговли

17.04.2026 20:57





Грузия занимает 7-е место в мире по уровню свободы внешней торговли. Этот показатель характеризуется степенью того, насколько экспорт и импорт страны ограничены тарифами и другими барьерами.



Так, согласно исследованию американского центра Heritage Foundation, Грузия набрала 86,8 из 100 баллов — это 7 место среди 177 стран мира. Такое высокое положение Грузии во многом обусловлено наличием соглашений о свободной торговле с Европейским союзом, Турцией, Китаем, постсоветскими странами и рядом других государств.



По данным организации, в 2025 году средний тариф на импорт в Грузии составляет 1,6%. При этом внешнеторговое законодательство Грузии свободно от нетарифных барьеров, таких как квоты, ценовые и санитарные ограничения, а также других инструментов государственного вмешательства во внешнюю торговлю.



Более того, тарифами в Грузии облагается только экспорт: существует три категории таможенных пошлин: 12%, 5% и 0%.



Что касается соседей Грузии, то Азербайджан занимает 68-ю позицию с 75,8 балла, Армения — 71-е место и 75 баллов, Турция – 91-е и 71 балл, Россия — 100-е и 69,4 балла.



Первые три строчки рейтинга занимают Сингапур (95 баллов), Новая Зеландия (90,6) и Австралия (99,8). На последних местах расположились Северная Корея (0), Судан (29,6) и Венесуэла (43,2).





