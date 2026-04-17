|
|
|
Кобахидзе встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу
17.04.2026 20:14
Ираклий Кобахидзе в рамках Анталийского дипломатического форума встретился с генеральным секретарём Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридуном Синирлиоглу.
Глава правительства поблагодарил генсека ОБСЕ за поддержку Грузии.
Премьер-министр вновь подтвердил твёрдую приверженность правительства Грузии демократическим принципам, защите прав человека и верховенству закона.
Была подчеркнута важность международного сотрудничества и взаимодействия в многосторонних форматах, особенно на фоне растущих геополитических вызовов. Премьер ещё раз подтвердил готовность к открытому диалогу с международными партнёрами и отметил, что Грузия остаётся преданным и активным участником ОБСЕ.
В ходе встречи также обсуждалось заявленное намерение Грузии стать страной-председателем ОБСЕ в 2027 году. Было выражено ожидание, что государства-участники поддержат кандидатуру Грузии.
Во встрече приняли участие министр иностранных дел Мака Бочоришвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна