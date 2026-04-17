Кобахидзе встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу

17.04.2026 20:14





Ираклий Кобахидзе в рамках Анталийского дипломатического форума встретился с генеральным секретарём Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридуном Синирлиоглу.



Глава правительства поблагодарил генсека ОБСЕ за поддержку Грузии.



Премьер-министр вновь подтвердил твёрдую приверженность правительства Грузии демократическим принципам, защите прав человека и верховенству закона.



Была подчеркнута важность международного сотрудничества и взаимодействия в многосторонних форматах, особенно на фоне растущих геополитических вызовов. Премьер ещё раз подтвердил готовность к открытому диалогу с международными партнёрами и отметил, что Грузия остаётся преданным и активным участником ОБСЕ.



В ходе встречи также обсуждалось заявленное намерение Грузии стать страной-председателем ОБСЕ в 2027 году. Было выражено ожидание, что государства-участники поддержат кандидатуру Грузии.



Во встрече приняли участие министр иностранных дел Мака Бочоришвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.







