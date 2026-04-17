Оппозиция представила свое видение снижения цен в Грузии
17.04.2026 20:59
Оппозиционный альянс Грузии представил план быстрого экономического реагирования в связи с ростом цен в стране и призвал правительство немедленно снизить налоговое бремя. Инициатива направлена на снижение вдвое акцизного налога на топливо, а также снижение налога на добавленную стоимость и подоходного налога на один процентный пункт в целях снижения цен.
Потребность в немедленном экономическом вмешательстве
В основе предложенного плана лежит ряд быстрых и прямых мер. Альянс призывает к снижению акцизного налога на топливо вдвое, а также к уменьшению подоходного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на один процентный пункт. Кроме того, предлагается снизить налог на прибыль и дивиденды на один процентный пункт.
По оценке оппозиции, эти изменения сохранят в экономике около 1,6 миллиарда лари, которые останутся в карманах граждан и снизят бремя роста цен. Эти шаги также призваны снизить цену на топливо примерно на 20 тетри, что окажет косвенное влияние и замедлит темпы роста цен на другие товары и услуги.
В настоящее время в Грузии подоходный налог, универсальный для всех, составляет 20%; НДС — 18%; налог на прибыль — 15%, а налог на дивиденды — 5%.
Критика системных проблем
В заявлении альянса также резко критикуется экономическая политика правительства. Оппозиционные партии утверждают, что рост цен в стране вызван не только глобальными факторами, но и внутренней политикой, включая коррупцию, высокое налоговое и регуляторное бремя, а также институциональную слабость.
По мнению оппозиции, Национальный банк политизирован, судебная система не является по-настоящему судебной, а бюджет служит интересам правящей группы. Такая обстановка, как они считают, приводит к снижению инвестиций и увеличению издержек для бизнеса, что в конечном итоге сказывается на потребителях.
Сравнение с международной практикой
Оппозиция подчеркивает, что в условиях глобального энергетического кризиса ряд европейских стран пытались защитить свое население путем снижения налогов. Среди них они называют Германию, Францию, Италию, Испанию и Швецию. Они утверждают, что в Грузии подобный подход не используется, поскольку правительство считает высокие налоги простым способом пополнения бюджета.
Ключевые факторы
Оппозиционный альянс называет несколько основных тенденций в качестве причин повышения цен:
• Увеличение налогового бремени;
• Резкое увеличение денежной массы;
• Увеличение внутреннего долга;
• Сокращение иностранных инвестиций;
• Повышение акцизного налога на энергоносители;
• Коррупция и бюрократические издержки.
По их оценке, эти факторы в совокупности создают ситуацию, в которой цены систематически растут, а экономическое положение населения ухудшается.
Долгосрочная перспектива
В долгосрочной перспективе оппозиция требует пересмотра экономической модели. Их план включает снижение налоговой и бюрократической нагрузки, стабилизацию внутреннего долга, деполитизацию Национального банка и создание независимой судебной системы.
Они также говорят о снижении влияния коррупции и более глубокой интеграции экономики с развитыми рынками, что, по их мнению, будет способствовать росту иностранных инвестиций.
Предложение по распределению бюджетных средств
Инициатива также включает внутреннюю реструктуризацию бюджета. Оппозиция предлагает сократить «прочие расходы», субсидии и административные издержки, чтобы использовать сэкономленные средства, приблизительно 1,6 миллиарда лари, для финансирования налоговых льгот.
По их мнению, это сокращение не затронет расходы на заработную плату, а также оборону и безопасность.
По оценке оппозиции, такое перераспределение позволит реализовать налоговые льготы без дополнительной нагрузки на бюджет и оставит больше свободных ресурсов в экономике.
