Сегодня на татами выйдут пять грузинских дзюдоистов

18.04.2026 11:56





Сегодня на третий день чемпионата Европы, проходящем в Тбилиси, на татами выйдут пять грузинских дзюдоистов.



Трехкратный чемпион Европы и мира, серебряный призёр Олимпийских игр Тато Григалашвили выступит в весовой категории до 81 кг. Его первым соперником станет Магомед Борчашвили, представляющий Австрию.



В весовой категории до 90 кг Грузия будет представлена ​​двумя спортсменами – двукратным олимпийским чемпионом и чемпионом Европы Лашей Бекаури, а также чемпионом Европы и мира Лукой Майсурадзе. Бекаури проведет свой первый поединок против представителя Италии Кени Коми Бедели, а Майсурадзе пропустит первый раунд.



Мариам Чантурия и Нино Гулбани выступят в весовой категории до 70 кг среди женщин. Чантурия встретится с венгеркой Софи Озбас во втором раунде, а Гулбани начнет свое выступление с первого раунда и встретится с немкой Самирой Бок.



На чемпионате Европы 2026 года золотые медали уже завоевали Этер Липартелиани (57 кг) и Лаша Шавдатуашвили (73 кг), а серебряную медаль — Георгий Сардалашвили (60 кг).



Предварительные поединки начнутся в 10:00. Прямая трансляция финального блока чемпионата Европы начнется на Первом канале Грузии в 16:00.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





