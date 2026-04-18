Сегодня на татами выйдут пять грузинских дзюдоистов
18.04.2026 11:56
Сегодня на третий день чемпионата Европы, проходящем в Тбилиси, на татами выйдут пять грузинских дзюдоистов.
Трехкратный чемпион Европы и мира, серебряный призёр Олимпийских игр Тато Григалашвили выступит в весовой категории до 81 кг. Его первым соперником станет Магомед Борчашвили, представляющий Австрию.
В весовой категории до 90 кг Грузия будет представлена двумя спортсменами – двукратным олимпийским чемпионом и чемпионом Европы Лашей Бекаури, а также чемпионом Европы и мира Лукой Майсурадзе. Бекаури проведет свой первый поединок против представителя Италии Кени Коми Бедели, а Майсурадзе пропустит первый раунд.
Мариам Чантурия и Нино Гулбани выступят в весовой категории до 70 кг среди женщин. Чантурия встретится с венгеркой Софи Озбас во втором раунде, а Гулбани начнет свое выступление с первого раунда и встретится с немкой Самирой Бок.
На чемпионате Европы 2026 года золотые медали уже завоевали Этер Липартелиани (57 кг) и Лаша Шавдатуашвили (73 кг), а серебряную медаль — Георгий Сардалашвили (60 кг).
Предварительные поединки начнутся в 10:00. Прямая трансляция финального блока чемпионата Европы начнется на Первом канале Грузии в 16:00.
