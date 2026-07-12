В Телави в результате обильных осадков подтоплено несколько улиц

12.07.2026 11:21





В Телави в результате сильных осадков вышла из берегов река, в результате чего были затоплены участки проспектов Кавкасиони и Алазани. Из-за обильных осадков русло было размыто, и вода течёт по улицам.



Затоплены первые этажи жилых домов, коммерческие помещения, аптеки и магазины. Повреждены автомобили. Повреждены линии электропередачи.



На месте мобилизованы сотрудники полиции, спасательной службы и представители местных властей - начались работы по ликвидации последствий стихии.



На улице Кавкасиони, где сильные осадки и вышедшая из берегов река создали наибольшие проблемы, работает тяжёлая техника. К настоящему времени уровень воды снизился, ведётся расчистка дороги от камней и наносов.



Кроме того, до настоящего времени движение остаётся запрещённым в нескольких центральных районах города. С территории аграрного рынка в целях обеспечения безопасности была проведена эвакуация граждан. Контроль за движением осуществляют экипажи патрульной полиции.





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