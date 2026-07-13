Качество воды Черного моря по всему периметру побережья Грузии в пределах нормы

13.07.2026 11:03





По информации Национального агентства окружающей среды, согласно результатам проведённых к настоящему времени лабораторных исследований, качество воды Чёрного моря по всему периметру побережья Грузии находится в пределах нормы.



Как отмечается в информации, Национальное агентство окружающей среды осуществляет мониторинг качества воды в Чёрном море в непрерывном режиме, ежемесячно в 12 точках.



«Пробы воды, взятые в Чёрном море, направляются для анализа в аккредитованную лабораторию анализа атмосферного воздуха, воды и почвы Национального агентства окружающей среды, которая оснащена высокоточным оборудованием и полностью соответствует современным стандартам.



Исследования определяют гидробиологические и химические параметры, включая концентрацию 13 тяжёлых металлов, суммарных нефтяных углеводородов, 16 полициклических ароматических углеводородов, а также других физико-химических параметров.



Согласно результатам лабораторных исследований, проведённых Агентством к этому времени, качество воды в Чёрном море по всему периметру побережья Грузии – в пределах нормы.



Следует отметить, что Национальное агентство окружающей среды в соответствии с Рамочной директивой Евросоюза по морской стратегии продолжает активно совершенствовать систему мониторинга.



Результаты лабораторных исследований, проведённых Национальным агентством окружающей среды, публикуются на официальном сайте ведомства», говорится в информации.





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