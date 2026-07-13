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Опубликована первичная оценка масштабов стихии в Телави
13.07.2026 11:07
Национальное агентство окружающей среды Грузии опубликовало предварительную оценку последствий стихийного бедствия в Телави.
Как отмечают в агентстве, 12 июля, ранним утром, в результате обильных осадков река Телависхеви вышла из берегов, а селевой поток затопил несколько улиц города.
«По данным метеорологических станций Национального агентства окружающей среды, количество осадков на станции в Телави составило 57,3 мм, что соответствует 85% месячной нормы для июля. На станции в Икалто выпало 40,1 мм осадков.
С раннего утра на месте работала группа геологов и гидрологов Национального агентства окружающей среды для оценки сложившейся ситуации.
По предварительной оценке, обильные атмосферные осадки, выпавшие на территории муниципалитета Телави, вызвали резкую активизацию селевых процессов в бассейне реки Телависхеви.
Критическое сочетание большого объёма воды и твёрдых наносов сформировало мощный селевой поток. Три селезадерживающих сооружения, расположенные в среднем течении реки (так называемые селезадерживающие сооружения Херхеулидзе), частично выполнили свою функцию по фильтрации потока: первое практически полностью задержало крупные древесные остатки, второе — небольшое количество древесного материала, а третье — каменно-гравийные наносы. Несмотря на это, из-за огромного объёма и высокой энергии потока селевой поток обошёл все три сооружения с левой стороны, временно использовал в качестве русла старую грунтовую дорогу, повредил берегоукрепительные сооружения и вызвал деформацию дорожного покрытия на отдельных участках.
В пределах города русло реки оказалось неспособным полностью пропустить селевой поток, вследствие чего он вышел на прилегающие территории. Основное накопление селевой массы было зафиксировано в нижней части Телави, вблизи отдельных объектов инфраструктуры», — говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Специалисты Национального агентства окружающей среды продолжают работу на месте и проводят детальное обследование зоны стихийного бедствия.
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